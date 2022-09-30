прогуляться, перекусить

От пользователя @Bayot

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Нижний Новгород → Другое Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии

Нижний Новгород → Другое Погулять по городу.

Нижний Новгород → Другое Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)

Нижний Новгород → Другое Буду рада новым знакомствам)для общения и дружбы. 🤗

Нижний Новгород → Другое Хотелось бы найти компанию на прогулки и отдых

Нижний Новгород → Другое Потусить в клубе (сейчас)

Нижний Новгород → Другое Прогулка по городу

Нижний Новгород → Другое Хочу все знать =)

Нижний Новгород → Другое По барам, петь и пить :)

Нижний Новгород → Другое Прогулка по улицам Нижнего

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