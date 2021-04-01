Недавно переехала в НН и ищу подружек для совместного времяпровождения, поездок, путешествий, посещения мероприятий и просто тёплого общения) О себе: люблю всё новое и необычное, путешествия головного мозга (переодически ищу попутчиц в новые страны), психология (я психолог-практик), искусство, бойцовский клуб и животные🤍

От пользователя @Kristina_pir

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Нижний Новгород → Другое Хочу погулять завтра в центре,сходить в кафе

Нижний Новгород → Другое Прогулка по городу

Нижний Новгород → Другое Просто пообщаться, найти подругу

Нижний Новгород → Другое Хочу прогуляться в парке с чашечкой кофе .Часиков в 13.

Нижний Новгород → Другое Общение и дружба

Нижний Новгород → Другое Погнали туда в никуда

Нижний Новгород → Другое Поиграть в настолки

Нижний Новгород → Другое Предлагаю освоить катание на эндуро мотоциклах. Подойдут и без опыта

Нижний Новгород → Другое Учиться кататься на роликах

Нижний Новгород → Другое Как же хорошо там где нас нет

Хочешь найти новых друзей в городе Нижний Новгород?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Нижний Новгород, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!