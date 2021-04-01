Нижний Новгород
Движ париж
Недавно переехала в НН и ищу подружек для совместного времяпровождения, поездок, путешествий, посещения мероприятий и просто тёплого общения)
О себе: люблю всё новое и необычное, путешествия головного мозга (переодически ищу попутчиц в новые страны), психология (я психолог-практик), искусство, бойцовский клуб и животные🤍
От пользователя @Kristina_pir
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Другие мероприятия в городе Нижний Новгород
Как же хорошо там где нас нет
Учиться кататься на роликах
Предлагаю освоить катание на эндуро мотоциклах. Подойдут и без опыта
13 часов погулять
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Погнали туда в никуда
Общение и дружба
Хочу прогуляться в парке с чашечкой кофе .Часиков в 13.
Город Выкса
Просто пообщаться, найти подругу
Прогулка по городу
Хочу погулять завтра в центре,сходить в кафе
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