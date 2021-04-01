Нижний Новгород
Движ париж

фото пользователя Kristina_pir
прогуляться, перекусить

Недавно переехала в НН и ищу подружек для совместного времяпровождения, поездок, путешествий, посещения мероприятий и просто тёплого общения)

О себе: люблю всё новое и необычное, путешествия головного мозга (переодически ищу попутчиц в новые страны), психология (я психолог-практик), искусство, бойцовский клуб и животные🤍

От пользователя @Kristina_pir

5 участников
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