Нижний Новгород
Давайте посидим где-нибудь Чай кофе купим

фото пользователя Raqim
прогуляться, перекусить

От пользователя @Raqim

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