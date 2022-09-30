прогуляться, перекусить

От пользователя @Raqim

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Нижний Новгород → Другое Сходить на каток )

Нижний Новгород → Другое Кальян-мальян, вино и закат

Нижний Новгород → Другое Можно сходить в ОО бар на джаз

Нижний Новгород → Другое Анимешники за 30, есть такие?

Нижний Новгород → Другое Желающих и способных в будний жаркий день пойти на пляж.

Нижний Новгород → Другое Общем если прогуляться прекрасно

Нижний Новгород → Другое Хочу сходить куда-нибудь в новое место

Нижний Новгород → Другое Хочу прогуляться в парке с чашечкой кофе .Часиков в 13.

Нижний Новгород → Другое Учиться катанию на роликах на набережной после 16:00

Нижний Новгород → Другое Хочется погулять и пообщаться , найти новое общение

Нижний Новгород → Другое Прогуляться в Швейцарии днём

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