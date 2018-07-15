Нижний Новгород
Давайте качать мозг интеллектуальными беседами и ловить кринж

фото пользователя Hellen_Himmel
другое

Искренне верю, что тут есть хорошие люди, надеюсь на взаимное уважение и обмен позитивным настроением
Хотелось бы найти тут прекрасных людей, кто хочет развиваться в какой либо сфере, но нет единомышленников

От пользователя @Hellen_Himmel

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