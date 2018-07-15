Искренне верю, что тут есть хорошие люди, надеюсь на взаимное уважение и обмен позитивным настроением Хотелось бы найти тут прекрасных людей, кто хочет развиваться в какой либо сфере, но нет единомышленников

От пользователя @Hellen_Himmel

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Нижний Новгород → Другое Поиграть в настольные игры

Нижний Новгород → Другое Прогуляться, возможно сходить в караоке или попеть на улице

Нижний Новгород → Другое Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться

Нижний Новгород → Другое Хочу погулять с кем-нибудь в последние деньки лета )

Нижний Новгород → Другое Поиграть в настолки

Нижний Новгород → Другое Люблю гулять по городу

Нижний Новгород → Другое Хочу все знать =)

Нижний Новгород → Другое Учиться катанию на роликах на набережной после 16:00

Нижний Новгород → Другое Сходить на фест Intervals

Нижний Новгород → Другое Хочу погулять завтра в центре,сходить в кафе

Нижний Новгород → Другое Хочется погулять и пообщаться , найти новое общение

Хочешь найти новых друзей в городе Нижний Новгород?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Нижний Новгород, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!