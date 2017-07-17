Нижний Новгород
Давай выпьем кофе и поговорим

фото пользователя j.ustann
другое

Привет! Сейчас самое время болтать и гулять.
Я за любую суету. Давай пойдем на пикник, концерт, выставку, музей, театр или съездим в путешествие.
Недавно переехала в Нижний.

От пользователя @j.ustann

2 участника
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