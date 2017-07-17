Привет! Сейчас самое время болтать и гулять. Я за любую суету. Давай пойдем на пикник, концерт, выставку, музей, театр или съездим в путешествие. Недавно переехала в Нижний.

От пользователя @j.ustann

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Нижний Новгород → Другое Прогулка по улицам Нижнего

Нижний Новгород → Другое По барам, петь и пить :)

Нижний Новгород → Другое Ищу друзей для общения и прогулок)

Нижний Новгород → Другое Хочу погулять с кем-нибудь в последние деньки лета )

Нижний Новгород → Другое Поиграть в настолки

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