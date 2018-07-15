пообщаться

От пользователя @TaTyAnA8

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Нижний Новгород → Другое Хочу прогуляться в парке с чашечкой кофе .Часиков в 13.

Нижний Новгород → Другое Пообщаться,прогуляться,перекусить,в общем хорошо провести время ☺️

Нижний Новгород → Другое Хочется погулять и пообщаться , найти новое общение

Нижний Новгород → Другое Сходить в клуб

Нижний Новгород → Другое Поиграть в настольные игры

Нижний Новгород → Другое Сходить на фест Intervals

Нижний Новгород → Другое Предлагаю созвониться и договориться погулять по городу

Нижний Новгород → Другое Предлагаю собраться в каком-нибудь баре

Нижний Новгород → Другое Предлагаю освоить катание на эндуро мотоциклах. Подойдут и без опыта

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