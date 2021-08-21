Нижний Новгород
Аниме, геншин импакт.
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От пользователя @T0sha
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Давайте качать мозг интеллектуальными беседами и ловить кринж
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Кто пивком угостит?.
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Робята,давайте жить дружно 🤲 😅
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Можно сходить в ОО бар на джаз
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