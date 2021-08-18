Набережные Челны
Прогуляться, проводить время, общение
❤️Привет, я новенькая хочу найти себе подруг, с кем можно проводить время , болтать обо всем,фотографироваться , и доверять ❤️Буду рада новым знакомствам , отношения не ищу!
От пользователя @Veronika4488
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