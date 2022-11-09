Набережные Челны
Активный отдых
активный отдых
От пользователя @Sacha
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Набережные Челны
Набережные Челны → Другое
Хочу сходить на прогулку прогуляться на улице сходить в кафе
Набережные Челны → Другое
Ищу людей для интересного общения
Набережные Челны → Другое
Он чем угодно)
Набережные Челны → Другое
Погулять, покупаться, покататься🏄♀️
Набережные Челны → Другое
Прогуляться, проводить время, общение
Набережные Челны → Другое
Прогуляемся, перекусим)
Набережные Челны → Другое
Ну как вам там после 30 живется?)
Набережные Челны → Другое
Хочу найти новых друзей подруг прогуляться поболтать
Набережные Челны → Другое
Кто читал,, Колесо времени,,?
Набережные Челны → Другое
Можем перемолоть кости начальству
Набережные Челны → Другое
Поиграть на гитаре
Набережные Челны → Другое
Поиграть на гитате
Хочешь найти новых друзей в городе Набережные Челны?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Набережные Челны, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!