Недавно переехал в Мск

От пользователя @Viktor32

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Мытищи → Другое ищу интересных людей для прогулок и т.д

Мытищи → Другое Провести вместе время

Мытищи → Другое Ищу подруг для совместных прогулок, походов в кино, кафе💐

Москва → Другое Хочешь пообщаться, но не знаешь с кем? Я могу помочь

Мытищи → Другое Подругу!Пообщаться по душам,погулять🤭(18-19 лет)Мне самой 17

Мытищи → Другое То что я хочу ,сюда не поместится)

Мытищи → Другое Где прогуляем ?

Мытищи → Другое Пойдем куда нибудь

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