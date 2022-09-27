прогуляться, перекусить

От пользователя @kotovkost77

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Мурманск → Другое Кто умеет в разговор?

Мурманск → Другое Где вкусная пицца?

Мурманск → Другое Прогуляться по городу

Мурманск → Другое Ищу хорошую собеседницу, для дальнейшего общения , прогулок и тд

Мурманск → Другое Пошли я готов

Мурманск → Другое буду рада каждому

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