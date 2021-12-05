Ищу компанию для прогулок в окрестностях (по лесу, вдоль реки, к озёрам).

От пользователя @Yarina

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Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

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