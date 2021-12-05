Москва
Звенигород
прогуляться, перекусить
Ищу компанию для прогулок в окрестностях (по лесу, вдоль реки, к озёрам).
От пользователя @Yarina
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