Встретимся и погуляем по центру города и по парковым зонам, где можно позаниматься спортом:велосипед взять на прокат, ролики, кроссфит. Но еще можно попробовать классную закалку-погулять босиком. Очень хорошая физическая и духовная практика для бодрости тела и прилива сил

От пользователя @Alex_polus

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Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

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