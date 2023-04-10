Москва
ЗОЖ прогулка
Встретимся и погуляем по центру города и по парковым зонам, где можно позаниматься спортом:велосипед взять на прокат, ролики, кроссфит. Но еще можно попробовать классную закалку-погулять босиком. Очень хорошая физическая и духовная практика для бодрости тела и прилива сил
От пользователя @Alex_polus
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