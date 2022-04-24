Москва
Знаю несколько необычных двориков в центре Москвы
прогуляться, перекусить
Пошли гулять, смеяться и делать необдуманные поступки...
Пошли гулять, смеяться и делать необдуманные поступки...
Я прихвачу термос с глинтвейном, а ты?
От пользователя @3uMa
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