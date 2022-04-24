Пошли гулять, смеяться и делать необдуманные поступки... Я прихвачу термос с глинтвейном, а ты?

От пользователя @3uMa

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Выпить винца в баре

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!