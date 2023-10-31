Москва
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
прогуляться, перекусить
Хочу прогуляться по набережной и выпить кофе, обсудить классные темы и от души посмеяться😄🔥
От пользователя @AnikaAnika
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