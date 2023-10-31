Москва
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

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прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по набережной и выпить кофе, обсудить классные темы и от души посмеяться😄🔥

От пользователя @AnikaAnika

19 участников
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