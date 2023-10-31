Хочу прогуляться по набережной и выпить кофе, обсудить классные темы и от души посмеяться😄🔥

От пользователя @AnikaAnika

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Москва → Другое Проект по Психологи Отношений

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!