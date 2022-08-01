Москва
Знакомых и просто хороших людей
прогуляться, перекусить
прогуляться, выпить кофе или сходить куда-нибудь. за любой кипиш;)
От пользователя @AngelinaA
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