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Москва
Знакомство для дружбы или отношений

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прогуляться, перекусить

Хотелось бы найти человека, с которым можно пообщаться на многие темы. Ходить гулять по красивым местам, в кафе, кино, театр, выставки и другие разные мероприятия и активности.

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