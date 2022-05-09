Москва
Знакомства, встречи

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прогуляться, перекусить

Хочу найти друзей, компанию в новом для себя городе. Велосипедные и пешие прогулки в приоритете)

От пользователя @Kirillek

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