Москва
Знакомства, встречи
прогуляться, перекусить
Хочу найти друзей, компанию в новом для себя городе. Велосипедные и пешие прогулки в приоритете)
От пользователя @Kirillek
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Кого добавить в уютную и адекватную беседу
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