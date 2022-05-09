Хочу найти друзей, компанию в новом для себя городе. Велосипедные и пешие прогулки в приоритете)

От пользователя @Kirillek

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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