прогуляться, перекусить

От пользователя @Svoi2205

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Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

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