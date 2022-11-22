От пользователя @Anita145

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Завести новых друзей для прогулок

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое За любой движ

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!