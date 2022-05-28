прогуляться, перекусить

От пользователя @Ambal

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Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

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