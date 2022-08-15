Москва
Знакомиться, общаться , встречаться . Желательно САО

фото пользователя Fox_fyr
собрать компанию

Я живу рядом с метро Речной вокзал. Было бы здорово познакомиться с районными соседями 😁и выбираться вместе

От пользователя @Fox_fyr

7 участников
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