Я живу рядом с метро Речной вокзал. Было бы здорово познакомиться с районными соседями 😁и выбираться вместе

От пользователя @Fox_fyr

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Поиграть в компьютерные игры

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!