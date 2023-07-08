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От пользователя @Qwert3

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Вступай в семью❤️

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Подружиться, все подробности в анкете

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

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