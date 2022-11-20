Москва
Знакомиться
другое
От пользователя @Irina_love
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Москва → Другое
Ищу друзей 🦋
Москва → Другое
Ищу мотиватора
Москва → Другое
познакомиться
Москва → Другое
Ищу подруг , новые знакомства
Москва → Другое
Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00
Москва → Другое
Сыграть каточку в доту🧸
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
пить кофе и фоткаться)
Москва → Другое
Найти подругу .
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Москва → Другое
Ищу друзей для общения онлайн
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!