Москва
Жёстко заболела, го потрепемся в телеге

фото пользователя Shtosh
собрать компанию

Родным я своим умирающим видом надоела уже, можем поныть в телеге, какие мы больные))
Грипп жестокий конечно
https://t.me/nam_bobo

От пользователя @Shtosh

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