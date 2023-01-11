Москва
Жёстко заболела, го потрепемся в телеге
собрать компанию
Родным я своим умирающим видом надоела уже, можем поныть в телеге, какие мы больные))
Родным я своим умирающим видом надоела уже, можем поныть в телеге, какие мы больные))
Грипп жестокий конечно
https://t.me/nam_bobo
От пользователя @Shtosh
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