Родным я своим умирающим видом надоела уже, можем поныть в телеге, какие мы больные)) Грипп жестокий конечно https://t.me/nam_bobo

От пользователя @Shtosh

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