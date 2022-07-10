Москва
Женское комьюнити
Девушки, присоединяйтесь! Есть мого предложений как можем провести время бар/караоке/квиз/кофейня. Скучно не будет! Сделаем массу фотографий, поделимся хорошим настроением и обсудим все самое интересное))) Чтобы нам было комфортно предлагаю собраться компанией 20-27 лет
От пользователя @Asiya
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