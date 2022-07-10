Девушки, присоединяйтесь! Есть мого предложений как можем провести время бар/караоке/квиз/кофейня. Скучно не будет! Сделаем массу фотографий, поделимся хорошим настроением и обсудим все самое интересное))) Чтобы нам было комфортно предлагаю собраться компанией 20-27 лет

От пользователя @Asiya

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Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

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