Москва
Женский клуб для общения и совместного досуга

фото пользователя Tasay
собрать компанию

Предлагаю знакомиться, общаться и вместе проводить интересно досуг) Сходить на концерт, мастер-класс, в театр, музей или просто прогуляться и посидеть в баре) Пишите, выберем место вместе))

От пользователя @Tasay

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