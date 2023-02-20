Предлагаю знакомиться, общаться и вместе проводить интересно досуг) Сходить на концерт, мастер-класс, в театр, музей или просто прогуляться и посидеть в баре) Пишите, выберем место вместе))

От пользователя @Tasay

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!