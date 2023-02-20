Москва
Женский клуб для общения и совместного досуга
Предлагаю знакомиться, общаться и вместе проводить интересно досуг) Сходить на концерт, мастер-класс, в театр, музей или просто прогуляться и посидеть в баре) Пишите, выберем место вместе))
От пользователя @Tasay
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Общение дружба
Общения дружба
Найти компанию для выпивки
Прогуляться, попить кофе
Пропала подруга! Ищууууу
Хочу подружиться
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Для пятничных и субботних баров
обсудим интересы?
Найти подруг 🙂
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!