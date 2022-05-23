Предлагаю присоединиться к компании приятных и интересных девушек (ориентировочно 32-40л) для общения и совместного досуга. Ходим на стендап, концерты, настольные игры, бары, рестораны и прогулки. В планах театр, мастер-классы, экскурсии и др. Если есть желание присоединиться, пишите, будем рады знакомству 🤗

От пользователя @Tasay

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