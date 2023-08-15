Москва — Женский клуб 👑💖💕 воскресные завтраки 😍☕🌸
Вход только для🚺
Возраст 25 +
Настоящая женская дружба, поддержка, общение и много фоточек 🤩
Также возобновление традиции воскресных завтраков ☕🌸
💗Открытые сердца и счастье 😍
💗Доверие и уважение
💗Вдохновение и эмоции
💗Поддержка, вера, мечты ✨
💗Ванильно, но не всегда 😌🔞🍒🔥
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в Москве
Хочешь найти новых друзей в Москве?
Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате
В InParty можно найти компанию в Москве, чтобы весело провести время
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!