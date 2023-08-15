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Москва — Женский клуб 👑💖💕 воскресные завтраки 😍☕🌸

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собрать компанию

Вход только для🚺
Возраст 25 +
Настоящая женская дружба, поддержка, общение и много фоточек 🤩
Также возобновление традиции воскресных завтраков ☕🌸
💗Открытые сердца и счастье 😍
💗Доверие и уважение
💗Вдохновение и эмоции
💗Поддержка, вера, мечты ✨
💗Ванильно, но не всегда 😌🔞🍒🔥

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