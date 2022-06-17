Москва
Желание общаться ,обсуждать всё и вся и не стесняться
прогуляться, перекусить
Один раз живем,так давайте чудить
От пользователя @Kisazaika
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