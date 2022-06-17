Один раз живем,так давайте чудить

От пользователя @Kisazaika

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Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Сходить на standup

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