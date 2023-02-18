прогуляться, перекусить

От пользователя @Alex11

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Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

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