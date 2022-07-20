Москва
Завести новых друзей для прогулок
Завести друзей для совместных прогулок, пообедать, можно сфоткать друг друга (для тех кто ведёт инсту)), пообщаться, моему ребёнку 3 года. Будем рады новым знакомствам.)
От пользователя @Tati
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