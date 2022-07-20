Завести друзей для совместных прогулок, пообедать, можно сфоткать друг друга (для тех кто ведёт инсту)), пообщаться, моему ребёнку 3 года. Будем рады новым знакомствам.)

От пользователя @Tati

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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