Москва
Завести новых друзей для прогулок

фото пользователя Tati
прогуляться, перекусить

Завести друзей для совместных прогулок, пообедать, можно сфоткать друг друга (для тех кто ведёт инсту)), пообщаться, моему ребёнку 3 года. Будем рады новым знакомствам.)

От пользователя @Tati

8 участников
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