Москва
Завести новых друзей 🐰

фото пользователя Mary.Firsova
прогуляться, перекусить

Привет 🤗
Я одинокий фрилансер, ищу настоящего друга, родственную душу, с которой легко и хорошо!

Какая я?
❣️ Принимающая и поддерживающая, умею выслушивать, не перебивая
❣️ Обожаю дарить подарки
❣️ Организовываю интересный досуг, и всегда знаю, куда тебя пригласить
❣️ Постоянно совершенствую тело и дух, пытаюсь быть интересной, но не занудой
❣️ Люблю сплетничать хихих

Хочу видеть рядом прекрасных, увлеченных людей, которые готовы общаться каждый день, скидывать мемчики и гулять по ночной Москве 💗

От пользователя @Mary.Firsova

21 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя themone8
Москва → Другое

Провести тематическую вечеринку

маленькое фото пользователя Space
Москва → Другое

За любой движ

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

маленькое фото пользователя livi
Москва → Другое

Ищу подружку 💕

маленькое фото пользователя Aira_S
Москва → Другое

Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя AnAsAteYsHa
Москва → Другое

Пропала подруга! Ищууууу

маленькое фото пользователя Kitti_de
Москва → Другое

Сходить пофоткаться, перекусить

маленькое фото пользователя Lolli
Москва → Другое

Подруга нужна, девачкииии

маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Muni
Москва → Другое

Я хочу дружить

маленькое фото пользователя Miya87
Москва → Другое

Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!