Привет 🤗 Я одинокий фрилансер, ищу настоящего друга, родственную душу, с которой легко и хорошо! Какая я? ❣️ Принимающая и поддерживающая, умею выслушивать, не перебивая ❣️ Обожаю дарить подарки ❣️ Организовываю интересный досуг, и всегда знаю, куда тебя пригласить ❣️ Постоянно совершенствую тело и дух, пытаюсь быть интересной, но не занудой ❣️ Люблю сплетничать хихих Хочу видеть рядом прекрасных, увлеченных людей, которые готовы общаться каждый день, скидывать мемчики и гулять по ночной Москве 💗

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гоу на стендап в клуб номер 1 на трубной или типа того

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