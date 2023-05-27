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Москва — Завести новых друзей 🐰

фото пользователя Mary.Firsova
прогуляться, перекусить

Привет 🤗
Я одинокий фрилансер, ищу настоящего друга, родственную душу, с которой легко и хорошо!

Какая я?
❣️ Принимающая и поддерживающая, умею выслушивать, не перебивая
❣️ Обожаю дарить подарки
❣️ Организовываю интересный досуг, и всегда знаю, куда тебя пригласить
❣️ Постоянно совершенствую тело и дух, пытаюсь быть интересной, но не занудой
❣️ Люблю сплетничать хихих

Хочу видеть рядом прекрасных, увлеченных людей, которые готовы общаться каждый день, скидывать мемчики и гулять по ночной Москве 💗

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