Москва
Завести друзей по интересам
другое
Люблю аниме, манги/манхвы и т д.
Люблю аниме, манги/манхвы и т д.
Люблю читать книги, но по больше мне нравятся фанфики
Не люблю гулять
От пользователя @Popopopo
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Москва → Другое
Хочу найти подругу🐁
Москва → Другое
Прогуляться в осеннем парке
Москва → Другое
Пока просто пообщаться
Москва → Другое
Прогуляться по Москве сегодня вечером.
Москва → Другое
Ищу подруг🐣
Москва → Другое
Погулять, пообщаться с новыми людьми
Москва → Другое
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Москва → Другое
Пошли в телегу, поболтаем? 😉
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
Хочу найти подружку
Москва → Другое
Random 7/7
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!