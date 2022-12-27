Люблю аниме, манги/манхвы и т д. Люблю читать книги, но по больше мне нравятся фанфики Не люблю гулять

От пользователя @Popopopo

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Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

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