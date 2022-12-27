Москва
Завести друзей по интересам

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другое

Люблю аниме, манги/манхвы и т д.
Люблю читать книги, но по больше мне нравятся фанфики
Не люблю гулять

От пользователя @Popopopo

1 участник
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