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Москва
Завести близких друзей✨

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прогуляться, перекусить

Хочу подружиться с парнями, ну и девочками тоже) у меня есть подруги, а друзей противоположного пола нет) общаться (нравится стабильное общение) , посещать досуговые мероприятия, играть в настолки, очень хочу походить по городу в ростовой кукле Динозавра, да даже читать вслух))

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