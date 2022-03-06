Завести близких друзей✨

Хочу подружиться с парнями, ну и девочками тоже) у меня есть подруги, а друзей противоположного пола нет) общаться (нравится стабильное общение) , посещать досуговые мероприятия, играть в настолки, очень хочу походить по городу в ростовой кукле Динозавра, да даже читать вслух))

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Хочу погулять и в бар

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