Айда тусить и подбухивать в Зинзивере (бар/рюмочная на Покровских воротах около Чистых прудов в центре Москвы) с вечера субботы до утра воскресенья (присоединяйтесь в любое время), в процессе можно зарулить и в ваши любимые места )

От пользователя @Artemiy

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