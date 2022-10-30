Москва
Затусить в Зинзивере
Айда тусить и подбухивать в Зинзивере (бар/рюмочная на Покровских воротах около Чистых прудов в центре Москвы) с вечера субботы до утра воскресенья (присоединяйтесь в любое время), в процессе можно зарулить и в ваши любимые места )
От пользователя @Artemiy
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00
что тут надо делать
Давай обсудим мечты?😌
Хочу найти подругу🐁
прогуляться по Москве и отлично провести время
Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
Прогуляться, выпить кофе
Найти подругу
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Хочу найти подругу
Какую породу кошки посоветуете завести?
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!