Москва
Затусить с пятницы на субботу
другое
В 22 часа концерт в Hidden баре,
В 22 часа концерт в Hidden баре,
с 23-х дискотека в Публике с гаданием на картах Таро,
+ ночные посиделки в Зинзивере.
Предлагайте своё )
От пользователя @Artemiy
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