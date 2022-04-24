15:00 встреча по творчеству Довлатова в антикафе «Циферблат» у Тверской, ~17 ч. часов индийская ярмарка на Басманном дворе, 18:40 игра «Бункер» в баре Ладья у Тверской, 20:00 акустический концерт в баре «Лампопо» на Сретенке, 22:00 концерт в Hidden баре у Тверской, + потом посиделки в Зинзивере у Покровских ворот. Предлагайте своё с 14-ти часов ) Можно просто погулять по городу

От пользователя @Artemiy

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Погулять в Царицыно

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!