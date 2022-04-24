Москва
Затусить днём/вечером в воскресенье

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другое

15:00 встреча по творчеству Довлатова в антикафе «Циферблат» у Тверской,
~17 ч. часов индийская ярмарка на Басманном дворе,
18:40 игра «Бункер» в баре Ладья у Тверской,
20:00 акустический концерт в баре «Лампопо» на Сретенке,
22:00 концерт в Hidden баре у Тверской,
+ потом посиделки в Зинзивере у Покровских ворот.

Предлагайте своё с 14-ти часов )
Можно просто погулять по городу

От пользователя @Artemiy

1 участник
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