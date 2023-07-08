Зарубиться в настольный теннис с кмс/мс. Или с тем, кто просто уверен в своих силах !! Сам играю на уровне 1 взрослого разряда

От пользователя @Kirill_99

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