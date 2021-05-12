Москва
замотать вас на корте до изнеможения

фото пользователя Neverhood
прогуляться, перекусить

любое покрытие, любая точка на карте, ракетка всегда со мной!

От пользователя @Neverhood

8 участников
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