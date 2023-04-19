пообщаться

От пользователя @Serejka92

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое потусить, весело провести время

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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