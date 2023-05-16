Москва
Загородный дом
собрать компанию
Хочу собрать компанию и поехать либо к кому-нибудь на дачу, либо снять дом с бассейном и баней. Там пожарить шашлыки, позагорать и повеселиться
От пользователя @Nata_li
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