За любой движ.

Сейчас много свободного времени, но мало идей для досуга. Собственно поэтому буду рада вашим предложениям о том, как скрасить светлые будни друг друга 🙃

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Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

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