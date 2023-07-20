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Москва
За любой движ.

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собрать компанию

Сейчас много свободного времени, но мало идей для досуга. Собственно поэтому буду рада вашим предложениям о том, как скрасить светлые будни друг друга 🙃

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