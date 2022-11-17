прогуляться, перекусить

От пользователя @Alexander_Ivanov

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Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое Поболтать в телеге)

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