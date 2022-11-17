Москва
Яндекс говорит, что будет солнечно, +15)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Alexander_Ivanov
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