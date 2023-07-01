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Москва
Я в декрете ищу подруг)

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Я Лера, мне 25 лет. Вспоминаю, что нравится мне и изучаю новое. хочу завести друзей поблизости и можно на расстоянии. Это мое первое приложение для знакомств)

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