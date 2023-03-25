активный отдых

От пользователя @Grinya

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Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

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