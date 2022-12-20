прогуляться, перекусить

От пользователя @Ghjk578

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Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Сыграть каточку в доту🧸

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Пока просто пообщаться

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