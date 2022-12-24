прогуляться, перекусить

От пользователя @Alinkaseven

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Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое Выпить винца в баре

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

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