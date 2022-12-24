Москва
Я пойду в ночной клуб
прогуляться, перекусить
От пользователя @Alinkaseven
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Москва → Другое
Ищу подругу/друга для ежедневного общения
Москва → Другое
Пообщаться:)
Москва → Другое
Выпить винца в баре
Москва → Другое
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
Москва → Другое
Готова подискутировать на любую тему
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Москва → Другое
Всем привет
Москва → Другое
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Москва → Другое
Гулять болтать
Москва → Другое
Общение онлайн)
Москва → Другое
Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!