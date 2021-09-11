прогуляться, перекусить

От пользователя @Mihail1978

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!